Naime, Danijel Altmajer nije uspeo da se plasira u polufinale ATP turnira u Hamburgu, ali jedan momenat je privukao veću pažnju od ishoda njegovog duela sa Tomijem Polom.

Frustriran što je izgubio gem na svoj servis i dopustio protivniku da povede 5:4, u drugom setu, Nemac je prvo bacio reket a potom ga šutnuo pravo u publiku.

Srećom, niko od prisutnih nije povređen, a jedan od navijača je ubrzo vratio reket na teren. Iako se Nemac izvinio podizanjem ruke, a sudija Fergus Marfi mu dodelio samo opomenu (code violation) za zloupotrebu opreme, javnost je ostala zgrožena blagom kaznom.

Odluka da Altmajer ne bude momentalno diskvalifikovan izazvala je pravu buru na društvenim mrežama.

Zbog ovoga se oglasila i Rene Stabs:

-Molim?! Kako ovo nije automatska diskvalifikacija? Ko je sedeo u sudijskoj stolici?! - napisala je ogorčena Stabsova.