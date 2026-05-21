Srbija nema nijednu predstavnicu u ženskom singlu, a Iva Jović – Amerikanka srpskog porekla – na startu ima težak žreb iako je 17. nosilac: sastaće se sa Aleksandrom Ijalom, levorukom Filipinkom koja je 38. na svetu.

Projektovani parovi osmine finala su sledeći: Sabalenka - Osaka, Pegula - Mboko, Gof - Aleksandrova, Noskova - Anisimova, Benčič - Svitolina, Švjontek - Kostjuk, Muhova - Andrejeva, Ribakina - Paolini.

To znači da nećemo videti reprizu prošlogodišnjeg finala jer Gof i Sabalenka potencijalno mogu da se sastanu već u polufinalu. Gof će na startu imati nezgodnu zemljakinju Tejlor Taunzend.

Jedan od derbija prvog kola svakako će biti meč Džasmin Paolini i Dajane Jastremske, a izdvaja se još okršaj Barbore Krejčikove i Hejli Baptist.