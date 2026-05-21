Naime, najbolji teniseri i teniserke su pred početak Rolan Garosa zapretili štrajkom pa je usledila hitna rekcija čelnih ljudi ATP-a WTA.

Za 22. maj zakazan je hitan sastanak na kojem će učestvovati predsednik Francuske teniske federacije Žil Moreton, direktorka Rolan Garosa Ameli Morezmo i Lari Skot, bivši čelnik WTA koji sada savetuje igrače, a očekuje se da će se slični sastanci i protesti održati i uoči Vimbldona i US opena.

Iako je nagradni fond Rolan Garosa za 2026. godinu porastao za 9,5 odsto i iznosi rekordna 72,3 miliona dolara, teniseri smatraju da je to i dalje tek mali deo ogromne zarade koju turnir ostvaruje, pa je usledila reakcija. Ju-Es open je podigao fond na 85 miliona, a Australian open na 75 miliona dolara, ali nijedan turnir još uvek nije ispunio zahtev igrača o 22 odsto učešća u prihodima.

Podsećanja radi, danima se već priča o radikalnom potezu tenisera, koji je najavila i Arina Sabalenka, a sad su najveće zvezde predvođene Janikom Sinerom i Beloruskinjom pokrenule su medijski protest protiv organizatora grend slem turnira.

Ostaje da se vidi kakva će odluka na kraju biti i ima li šanse da se strasti smire.