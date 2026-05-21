Početak je bio sjajan, ali... Povreda je sprečila Zahida da pokaže sve što zna.

Zahid je ove sezone bio skrajnut, naročito nakon verbalnog sukoba sa Nenadom Stojakovićem, ali i komentara da šefovi struke u Partizanu ne biraju tim.

Situacija se za njega nije promenila ni povratkom Srđana Blagojevića, sa kojim se takođe svađao, pa je postalo jasno da će Zahid napustiti klub.

Veliki problem imao je i krajem 2024, kada je zbog teške povrede morao na šestomesečnu pauzu.

U tekućoj sezoni je na terenu proveo manje od 200 minuta na 12 utakmica.

Najbolje je igrao u sezoni 2023-24, kada je bio najbolji asistent tima (10), a uz to je postigao i sedam golova.