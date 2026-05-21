Fudbalska reprezentacija DR Konga je prisiljena da odloži pripreme u svojoj domovini i ispraćaj igrača zbog pojave ebole u državi. Situacija u zemlji je poprilično zabrinjavajuća. Svetska zdravstvena organizacija je zvanično proglasila epidemiju ebole u Kongu i susednoj Ugandi i tako proglasila vanrednu situaciju.

Zbog pojave ebole u zemlji učesnika Mundijala, Svetska fudbalska federacija (FIFA) pomno prati tu situaciju. U Americi su povodom tog pitanja ograničili broj ljudi koji sme da uđe u zemlju iz tog područja. Zbog epidemije ebole reprezentaciji DR Konga propala je prva faza priprema, koja je bila planirana da se odradi u glavnog gradu Kinsašiju.

Na svu sreću oni imaju tri faze priprema, tvrdi zvanični predstavnik tamošnjeg saveza Džeri Kalemo. Što se tiče druge dve faze one za sada idu po planu i biće realizovane. Reprezentacija DR Konga je odigrala već utakmice protiv Danske i Čilea, a poslednja faza priprema ih očekuje pred sam početak Mundijala, u Hjustonu 11. juna.

Epidemija ebole koja je zadesila istočni deo države Kongo, već je odnela 134 života i tu vrlo verovatno neće biti kraj. Ukupno je zabeleženo preko 500 sumnjivih slučajeva. Sa razlogom su pooštrene mere i stvarno bi bilo šokantno ukoliko reprezentacija ne bi mogla da igra na Mundijalu zbog epidemije ove bolesti.