Nekadašnji fudbaler, a sada analitičar Rade Bogdanović govorio je o senzacionalnom uspehu reprezentacije Bosne i Hercegovine. "Zmajevi" su napravili podvig u kvalifikacijama i pobedom nad favorizovanom Italijom se plasirali na Svetsko prvenstvo.

Ovaj uspeh je izuzetno obradovao Bogdanovića koji je rođen u Sarajevu i nada se da Bosanci mogu da ispišu još jednu lepu fudbalsku priču na predstojećem Mundijalu koji počinje 11. juna.

- Ja moram da vam kažem - ja sam rođen u Bosni. Ja sam rođen u Sarajevu. Bosnu nosim u srcu i nikad se neću odreći Bosne. Stanovnik sam Beograda, imam jedan pasoš, ličnu kartu, volim ovu zemlju i mislim da sam dobar građanin ove zemlje sa svim manama i vrlinama - rekao je Rade Bogdanović tokom gostovanja u emisiji "Jutro" na televiziji "Prva" i dodao:

- Pročitao sam negde da ljiljani cvetaju od juna do septembra, pa se nadam da će da procvetaju u SAD i će Bosna da pobedi Kanadu i Katar i prođe dalje. Od srca želim. To su naša deca, deca naših komšija, to je spoj mladosti i iskustva, imamo selektora koji nikoga nije vodio do 53. godine. Anomalija, ali uspešna, od srca im želim navijam za njih kao i svi dobronamerni ljudi.