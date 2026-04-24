Reprezentativac Bosne i Hercegovine Leon Barišić propustiće Svetsko prvenstvo zbog povrede.

Fudbaler Brage je obnovio povredu aduktora, zbog čega će biti van terena oko tri meseca, a to znači da neće biti u timu "zmajeva" na ovogodišnjem Mundijalu koji se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Tim povodom se Barišić oglasio na Instagramu i potvrdio loše vesti.

- Nažalost s ovom povredom završio je i moj san o svjetskom prvenstvu. Iako se teško pomiriti s tim, ponosan sam što sam bio dio ovoga puta i dao svoj mali doprinos u ovim kvalifikacijama. Želim celoj ekipi i stručnom stožeru puno sreće na prvenstvu i uveren sam da će nas sve učiniti ponosnima.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo počinje polovinom juna, a Bosna i Hercegovina je u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.