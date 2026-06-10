Srpski stručnjak Marko Nikolić produžio je ugovor sa AEK-om do 2029. godine.

Koliko su u Atini srećni zbog odluke srpskog trenera da ostane na klupi AEK-a dovoljno potvrđuje video u kom je Nikolić predstavljen kao dirigent, dok su se njegovi izabranici sa terena ovoga puta našli u ulozi simfonijskog orkestra.

Nikolić diriguje 40. Simfoniju Volfganga Amadeusa Mocarta, uloga prve violine poverena je najboljem strelcu AEK-a iz prethodne sezone - Luki Joviću, koji svira uz mađarskog internacionalca Barnabaša Vargu, dok su igrači iz poslednje linije tima zaduženi za krupnije instrumente.