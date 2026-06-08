Marko Nikolić je uspeo da osvoji titulu prvaka Grčke, ispostavilo se da je AEK sa njim napravio najbolji mogući izbor i u veoma jakoj konkurenciji gde su na titulu pretendovali Olimpijakos, Panatinaikos i PAOK, uspeo da bude najuspešniji.
I sada je dobio najbolju moguću nagradu.
AEK je objavio na svojim zvaničnim kanalima da je Marko Nikolić produžio ugovor sa klubom do 2029. godine.
Nikolić je u svojoj trenerskoj karijeri vodio Rad, Vojvodinu, Partizan, Olimpiju, Fehervar, Lokomotivu iz Moskve, Šabab, CSKA iz Moskve i od 2025. godine je u Atini.
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