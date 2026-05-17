Marko Nikolić je ovih dana u centru pažnje, sa razlogom. Srpski trener je napravio veliki uspeh i doneo AEK-u titulu prvaka Grčke. U paklenoj konkurenciji u vidu Olimpijakosa, PAOK-a i Panatinaikosa, nekadašnji trener Partizana je prvi prošao kroz cilj i za to mu treba skinuti kapu.

Srbin je pre dolaska u Grčku ostavio veliki trag u Rusiji. Vodio je Lokomotivu i CSKA iz Moskve, a njegov uspeh je odjeknuo i to najveće zemlje sveta, gde bi voleli ponovo da ga vide.

Nikolić je tokom boravka u Rusiji posebno dobar odnos izgradio sa Fedorom Smolovim koji je dugo godina označavan kao "loš momak" u ruskom fudbalu. Ipak, saradnja sa srpskim trenerom bila je i više nego plodonosna zbog čega Smolov na svakom koraku koristi priliku da se svom nekadašnjem učitelju zahvali za sve.

Marko Nikolić je najbolji trener kog sam imao u životu. Način na koji on pristupa ljudima je neverovatan. Fantastičan profesionalac koji mnogo zna o fudbalu. Uvek se maksimalno profesionalno odnosi prema igračima, a u isto je vreme zahtevan. Neverovatan je - rekao je Smolov za "Championat".

Rusi bi Nikolića rado videli ponovo u svom takmičenju, a Smolov smatra da bi srpski trener bio idealno rešenje za klupu Zenita.

- Mislim da bi bio pravo rešenje za Zenit posle Semaka. Mada, pitanje je koliko bi mu to sada bilo privlačno. Generalno smo u kontaktu i znam da su mu evropska takmičenja izuzetno važna. Tako da, sumnjam da će ponovo biti u Rusiji, dok se nešto oko toga ne promeni - istakao je Smolov.