Da li se sećate Envera Alivodića? Odlični ofanzivni vezista imao je sjajne sezone u dresovima Napretka, Novog Pazara, a pre svih Vojvodine sa kojom je osvojio i Kup Srbije.

Stigao je Alivodić i do dresa reprezetnacije gde je 2017. igrao kao član ekipe iz Superlige koja je odmerila snage sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Pre šest godina odlučio je da krene put Danske, tačnije Horsens junajteda, niželigaša čiji je član i u 42. godini.

Pored toga Alivodić se zaposlio i u poznatoj kompaniji "JYSK" koja se bavi prodajom nameštaja. Novopazarac je postao šef magacina ove kompanije.

"Ovde sam već pet godina, dobro se snalazim i veoma sam zadovoljan poslom. Počeo sam kao običan radnik magacioner, ali želeo sam da probam nešto odgovornije i ušao sam u program za tim lidera. Na toj sam poziciji skoro godinu dana, a mnogo mi znači što sam tokom bavljenja fudbalom igrao sa različitim profilima ličnosti i karakterima, tako da mi to iskustvo koristi u ovoj ulozi”, rekao je Alivodić nedavno za "Meridiansport".