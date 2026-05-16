Of, Jano, Jano, ubava si... Lepa Jana Romaškina ovog puta je oduševila pratioce na društvenim mrežama, pre svih zvezdaše, gestom posle još jednog trofeja Kupa Srbije koji je završio, bolje reći ostao na „Marakani“.

Supruga Naira Tiknizjana, levog beka crveno-belih koga traži velikan iz nekadašnjeg carskog grada, uzela je zlatnu medalju, stavila oko vrata i tako pozirala za selfi objavljen na Instagramu.

„Ponosna sam na Tiknizjana“, napisala je 31-godišnja Ruskinja, srećna eto što je Jermen rođen u Sankt Peterburgu osvojio još jedan trofej sa Zvezdom tako što je Stanković iskopirao Murinja.

Jana Tiknizjan Romaškina - devojačko prezime koristi samo pred kamerama - poznata je TV voditeljka koja je karijeru gurnula u ćošak zbog pet godina mlađeg supruga s kojim ima sina.

Došla je s njim u Beograd koji joj, veli, odgovara.

- Ovde je sve blizu. U Moskvi je saobraćaj lud, ponekad je potrebno dva sata da se stigne s jednog na drugo mesto. Ovde ne brineš da ćeš zakasniti - rekla je nedavno.

Da Ruskinja koja neodoljivo podseća na Breskvicu uživa u našem glavnom gradu dokumentuju i fotografije na Instagramu koje objavljuje na ulici, ispred Hrama Svetog Save, s Nairom, zatim beogradsku arhitekturu, naravno i neizostavni spomenik poslednjem ruskom caru Nikolaju Drugom...

Romaškina je pohvalila izgled naših devojaka.

- Veoma lepe devojke. Sve su kao s naslovnice časopisa. Ima ih i u Rusiji, slovenske devojke su poznate po privlačnosti, ali ih ovde ima mnogo.