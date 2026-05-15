Domaći tim je poveo u 42. minutu golom Morgana Rodžersa, a Virdžil van Dajk je u 52. minutu pogodio za izjednačenje.



Oli Votkins je u 57. minutu vratio prednost Aston Vili, a zatim je u 73. minutu pogodio za 3:1.

Džon Megin je u 89. minutu postigao četvrti gol za Aston Vilu, a konačan rezultat postavio je Van Dajk tri minuta kasnije.

Aston Vila se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 62 boda i izborila je učešće u Ligi šampiona sledeće sezone.

Liverpul je na petoj poziciji na tabeli sa 59 bodova.

U poslednjem kolu, Aston Vila će gostovati Mančester sitiju, a Liverpul će dočekati Brentford.