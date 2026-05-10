Arsenal je do pobede u londonskom derbiju stigao u 83. minutu, kada se u strelce upisao Leandro Trosar.



Vest Hem je mogao do izjednačenja u petom minutu nadoknade, kada je loptu u mrežu poslao Kalum Vilson, ali je pogodak posle gledanja VAR-a poništen zbog prethodnog prekršaja.



Posle trećeg uzastopnog trijumfa u Premijer ligi vodeći Arsenal ima 79 bodova, pet više uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Mančester siti.



Do kraja sezone Arsenal će dočekati Barnli i gostovati Kristal Palasu, a Siti očekuje domaća utakmica protiv Kristal Palasa, gostovanje Bornmutu i meč na domaćem terenu protiv Aston Vile.



Vest Hem se nalazi na 18. mestu, u zoni ispadanja, sa 36 bodova, bodom manje u odnosu na Totenhem, koji ima utakmicu manje.



Do kraja Premijer lige Vest Hem gostuje Njukaslu i dočekuje Lids. Sa druge strane Totenhem na svom terenu igra protiv Lidsa, gostuje Čelsiju i dočekuje Everton.