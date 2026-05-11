Nemački arbitar Danijel Zibert biće glavni sudija finala Lige šampiona između fudbalera Pari sen Žermena i Arsenala, saopštila je danas UEFA.

Njegovi pomoćnici biće Jan Zajdel i Rafael Foltin, a za četvrtog sudiju određen je Sandro Šerer.

U VAR sobi sedeće Bastijan Dankert, Robert Šreder i Karlos del Sero Grande.

Finale Lige šampiona igraće se 30. maja od 18 časova u Budimpešti.

Glavni sudija finala Lige Evrope između Aston Vile i Frajburga biće Fransoa Leteksje.

Finale Lige Evrope igraće se 20. maja od 21 sat u Istanbulu.

Mauricio Marijani određen je za glavnog sudiju finala Lige konferencije između Kristal Palasa i Rajo Valjekana.

Finale Lige konferencije igraće se 27. maja od 21 čas u Lajpcigu.

Tes Olofson će biti glavni sudija finala Lige šampiona za fudbalerke između Barselone i Liona.

Finale Lige šampiona za fudbalerke igraće se 23. maja od 18 časova u Oslu.