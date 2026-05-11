Koliko je potrebno vremena da se u fudbalu postigne gol? Minut, pola minuta? Vlahoviću je bilo dovoljno 11 sekundi!

Juventus je ostvario možda ključnu pobedu u trci za Ligom šampiona upravo zaslugom srpskog asa, koji je mrežu Lečea zatresao, zvanično, u prvom minutu. Pogodak s početka, ispostavilo se, ostao je na snazi do kraja susreta na stadionu „Via del Mare“ pred 27.383 svedoka - 0:1.

Dušan Vlahović je počeo utakmicu, prvi put posle 22. novembra (Fjorentina - Juventus), i ubrzo zatresao mrežu domaćina na asistenciju Kambijasa, što ga je silno obradovalo. To mu je tek peti pogodak ove sezone u Seriji A, ukupno osmi, ali uz napomenu da je propustio 18 utakmica zbog dve povrede.

Juventusu sledi susret s Fjorentinom kod kuće, pa na kraju, kao šlag na torti - torinski Derbi dela Mole. Da li će ti mečevi biti i poslednji za Vlahovića u belo-crnom dresu, pitali su ga novinari.

- Moje poslednje dve utakmice za Juve? Videćemo... - ostao je zagonetan Vlahović, kojem ističe ugovor na „Alijancu“, a (još) nije potpisao novi.

Za Vlahovića se interesuju, pre svih, Barselona i Bajern, mada nije isključeno da prihvati smanjenje plate - uslov „stare dame“ - i ostane u klubu u koji je došao u januaru 2022. za rekordnih 85,4 miliona evra. Sad je rekorder i u najbrže postignutom golu...

SRBI STRELCI U SERIJI A: 1. Dušan Vlahović 92 (219 utakmica), 2. Sergej Milinković Savić 57 (267), 3. Dejan Stanković 51 (368), 4. Adem Ljajić 48 (225), 5. Siniša Mihajlović 38 (315).