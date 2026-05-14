Fudbaleri Liona se kolo pre kraja Lige 1 nalaze na četvrtom mestu koje vodi u Ligu šampiona. Ipak, veliko je pitanje hoće li francuski velikan dobiti mesto u elitnom takmičenju. Čak i ako sačuvaju mesto koje vodi u elitu, mogli bi da ostanu bez njega.

Naime, Lion se suočava sa velimim finansijskim problemima, zbog čega je bio prinuđen da smanji budžet. Otišli su igrači poput Nemanje Matića, a klub se poslužio pozajmicama kao u slučaju dovođenja Endrika iz Real Madrida.

Ipak, to nije bilo dovoljno da nekada višestruki uzastopni šampion Francuske dobije dozvolu da nastupi naredne godine u UEFA takmičenjima. Zbog velikih problema sa finansijama ušao je u razne dogovore sa UEFA Lion letos, ali izgleda da taj dogovor nije ispoštovan.

Lion bi trebalo da bude zadovoljan čak i ako ostane bez Lige šampiona. Francuzi su kažnjeni početkom sezone sa 20.000.000 evra, ali nisu izbačeni u drugu ligu kao što je prvobitno planirano. Nakon žalbe Olimpika iz Liona ta odluka je poništena, ali pošto vlasnici nisu uložili 60.000.000 evra u klub u međuvremenu sada je klub na korak od novih sankcija.

Ne samo da Lion neće igrati Ligu šampiona naredne sezone, već će vrlo verovatno biti isključeni iz svih evropskih takmičenja.To će biti samo dodatni udar za klub koji je u drugoj polovini 2025. godine bio u minusu 186.000.000 evra.

Ovaj klub koji je svojevremeno pružao sjajne partije u eliti i u nekoliko sezona izbacivao Real Madrid je sada na ivici...