Ovo zaista niko nije hteo da vidi na finalu Kupa i utakmici Crvene zvezde i Vojvodine.

Sam kraj drugog produžetka obeležio je incident u kojem je "deblji kraj" umalo izvukao fudbaler Vojvodine.

Ušao je Sukačev u blok Duarteu i dobio je udarac u glavu tom prilikom. Deluje da je na kratko ostao bez svesti, ali se pridigao mladi fudbaler...

Na kraju je dobro prošao, ali je sve ovo delovalo više nego strašno i pored toga što je jasno da nije bilo nikakve namere....

Napeto je bilo tokom same utakmice, a na kraju je došlo i do sukoba igrača dva tima.

Zvezda je do pobede stigla posle boljeg izvođenja penala i tako se okitila još jednom duplom krunom.