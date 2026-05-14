Zvezda je pobedila Vojvodinu u finalu Kupa Srbije, a Mirko Ivanić dugo će pamtiti sve.

Nije Mirko Ivanić igrao u finalu Kupa Srbije jer je u procesu oporavka, ali postao je najtrofejniji igrač u istoriji Crvene zvezde.

Kapiten Crvene zvezde je osvojio 14. trofej i prestigao Milana Rodića, sadašnjeg defanzivca OFK Beograda.

Ivanić ima osam titula i šest kup trofeja sa Crvenom zvezdom.

Od dolaska u Crvenu zvezdu 2019. godine, Ivanić je postao jedan od najvažnijih igrača. U crveno-belom dresu odigrao je do sada 335 utakmica i postigao 107 golova.

Ivanić se već neko vreme muči sa povredom.

-Mirko je poslednjih pet, šest godina mnogo igrao. Nosio je na leđima mnogo toga povređen i umoran. Sve je došlo na naplatu. Žao mi je što se povredio kad sam se vratio u klub drugi put. Možda smo mogli to da izbegnemo, ali Ivanić je želeo da se nametne, radio je preko bola i umora, nije hteo da odustane. Dogodilo se - rekao je Stanković nedavno za "Sportski žurnal".

Svi u Ljutice Bogdana se nadaju da bi Ivanić mogao da se vrati do kraja ove sezone, makar na kratko.

-Doneli smo odluku da Mirko ne igra dok ne bude bio maksimalno oporavljen jer ga cenim kao igrača i čoveka. Potreban mu je totalni reset da mu se organizam oporavi i da sitni ožiljci nestanu kako bismo uradili čišćenje organizma. Ivanić već individualno radi. Cilj je da Mirko odigra dve utakmice samo da bi rekao: živ sam, tu sam i biću spreman - rekao je Stanković.