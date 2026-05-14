Finale Kupa dugo nije bilo ovako dinamično... Svašta se dešavalo pre i tokom, ali i posle utakmice na "Lagatoru"....

Haos i prekid, utakmica je kasnila malo manje od sat vremena, pa onda penali, uz tuču igrača na samom kraju.

Crvena zvezda je stigla do pehara, a jedan detalj prosto je neverovatan.

Novsađani su postili najluđi gol iz penala. Kokanović je pogodio stativu, lopta se odbila na skroz drugu stranu i od leđa golmana Mateusa, ušla u gol. Ovako nešto zaista se ne viđa svakoga dana:

Ipak, utakmica je imala toliko dešavanja, da je ovaj detalj gotovo da niko nije ni primetio.

Igrač Voše se prekrstio, ni on nije mogao da veruje šta se upravo dogodilo.

Na kraju je Zvezda slavila, a ova utakmica ostaće dugo upamćena zbog svega što se dešavalo.