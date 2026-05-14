Mnogo dule, jake igre, ali... Nair Tiknizijan bio je više nego zadovoljan posle pobede u finalu Kupa Srbije.

- Veoma sam zahvalan ovim momcima i našim dragim fanovima! Ova pobeda pokazuje karakter našeg tima! Hvala bogu i mojoj porodici na snazi i podršci - napisao je uzbuđeni Tiknizjan, i to na ćirilici.

Ipak, ono što je posebno oduševilo sportsku javnost jeste njegov gospodski manir i poruka upućena fudbalerima Vojvodine, koji su bili na korak od velikog iznenađenja.

- Želim da izrazim zahvalnost igračima Vojvodine za ovu prelepu bitku, sve što je tamo bilo na terenu i ostaće. Veliko poštovanje za ovu igru i emocije - poručio je reprezentativac Jermenije u dresu srpskog šampiona.

Zvezda je do trofeja stigla nakon velikog preokreta i boljeg izvođenja jedanaesteraca. Na kraju, više nego korektan potez igrača Zvezde.