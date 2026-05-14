Tomas Handel, fudbaler Crvene zvezde, govorio je posle finala Kupa i pobede svog tima nad ekipom Vojvodine.

-Bilo je veoma teško. Gubili smo 2:0, bili su dobri u kontranapadima, nismo mogli da kontrolišemo to dobro, ali smo pokazali neverovatan karakter. Borili smo se. Sjajan je osećaj.

Otkrio je Handel šta je bilo najvažnije.

-Nije lako kada gubite u finalu Kupa 2:0, uvek smo imali osećaj da možemo da preokrenemo stvari, znamo kakav karakter imamo. Imali smo dobru konekciju i razgovarali smo, to je bilo najbitnije za preokret.

Dejan Stanković je verovao u momke.

- Rekao nam je da verujemo, da verujemo u sebe i ono što smo radili tokom nedelje. Mislim da nismo mogli da iznudimo faulove na našoj polovini, u drugom poluvremenu smo to korigovali. Bili smo hrabriji u nastavku, mislim da smo zaslužili ovo - poručio je Handel.

Crvena zvezda je na kraju stigla do pobede posle izvođenja penala, a ovo je bio više nego buran meč.

Zbog haosa ispred stadiona, početak je kasnio, a do koškanja igrača je došlo na samom kraju. Zvezda je gubila sa 2:0, ali je na neverovatan način uspela da dođe do produžetaka i na kraju slavi. Crveno-beli su tako stigli do duple krune. Sa druge strane, Vojvodina je ispustila veliku šansu. Imali su jednu ruku na peharu... "Lale" imaju za čime da žele jer su bili zaista više nego blizu.