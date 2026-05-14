Valenesija je napravila senzaciju... Izbacili su Panatinaikos i odlaze na završni turnir Evrolige.

Bilo je ovo sve samo ne obična serija. "Zeleni" su poveli sa 2:0, a onda je usledio krah. Gazda kluba Dimtris Jankopulos, pravio je haos. On je već neko vreme u centru pažnje, a nije se ni sada zaustavio.

On je objavio Instagram priču u kojoj se obraća svojoj mački, naglašavajući da će njegov tim prevazići ovaj šokantan poraz u plej-ofu Evrolige i vratiti se još snažniji.

-Da ti kažem nešto – gorčina prolazi sa gorčinom. Doživeli smo mnogo ovakvih gorkih trenutaka; znamo kako da se vratimo - rekao je Janakopulos.

Nakon incidenata u drugoj utakmici serije, vlasnik PAO-a dobio je suspenziju od tri utakmice i novčanu kaznu od 10.000 evra, što znači da nije mogao uživo da prati odlučujući meč u dvorani. Ipak, pre pete utakmice, otputovao je u Valensiju i pružio podršku timu u hotelu.

Panathinaikos, koji je postao šampion Evrolige 2024. godine, prošle sezone je poražen u polufinalu od ekipe KK Fenerbahče, dok će ove sezone propustiti Fajnal-for u svojoj domaćoj areni.