Nestrpljenju navijača je došao kraj. ABA liga je objavila kada počinju polufinalne serije.

Prvi meč igraće 18. ili 19. maja, u zavisnosti od toga ko će izboriti plasman u narednu rundu iz četvrtfinalnog duela između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.

Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost, a prva utakmica te serije zakazana je za 20. maj.

Podsetimo, polufinalne serije se igraju na dve pobede, a finale na tri.

Titulu brani Partizan koji je prošle godine u finalu pobedio Budućnost. Crno-beli su u četvrtfinalu savladali Bosnu, Dubai je bio bolji od Spartaka, dok je Budućnost eliminisala Kluž. Poslednjeg učesnika polufinala dobićemo u petak, kada će se u Beogradu sastati Zvezda i Cedevita Olimpija.