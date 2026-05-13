Ker je od 2014. godine na klupi Voriorsa koje je vodio do četiri NBA titule. Poslednji put Kari i družina bili su prvaci 2022. godine. Od tada svaka sezona bila je rezultatski slabija, ali Ker i dalje uživa veliko poverenje svih u klubu.

Po isteku regularnog dela aktuelne sezone, u kojoj su Voriorsi zauzeli deseto mesto na Zapadu, pa ispali u borbi za doigravanje, počelo se sa spekulacijama da bi moglo da dođe do promene na klupi Voriorsa.

Ipak, dileme su otklonjene posle sastanka koji je nedavno obavio sa čelnicima franšize. Obe strane su se sporazumele u kom pravcu bi trebalo da ide ekipa u narednom periodu, stavovi su usaglašeni i novi ugovor je - tu!

- Zahvalan sam na prilici da nastavim da treniram ovaj tim. Ova organizacija mi je toliko značila u poslednjih 12 godina - od vlasništva do naših igrača, našeg osoblja i naših navijača - i neverovatna je privilegija biti deo nečeg tako posebnog. Uzbuđen sam što ću nastaviti da se takmičim sa ovom grupom - rekao je Ker.