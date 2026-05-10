Kako prenosu ESPN, Ker je pristao na novi, dvogodišnji ugovor, pa će tako ukupno peovesti 13 godina na toj poziciji, sa koje je video kako njegovi igrači osvajaju četiri šampionske titule.

On će i dalje biti najplaćeniji trener u NBA ligi, nakon što je prošle sezone zarađivao 17,5 miliona dolara.

Kako se dodaje, pregovori su uključivali više sastanaka sa vlasnikom Džo Lakobom i generalnim menadžerom Majkom Dunlivijem, u kojima su razmatrani stil igre, dugoročna perspektiva rostera i pravac franšize.

Golden Stejt je ovu sezonu završio na desetom mestu u Zapadnoj konferenciji sa skorom 37-45, a u plej-inu je eliminisan od Finiks Sansa.