Košarkaši AEK-a nisu uspeli da osvoje trofej u FIBA Ligi šampiona.

Tim Dragana Šakote je pred poslednju četvrtinu imao 18 poena prednosti, ali je na kraju poražen od Ritasa posle produžetka rezutatom 92:86.

Srpski trener je tako propustio veliku priliku da grčkoj ekipi donese evropski trofej, a posle meča je sumirao utiske.

- Igrali su do kraja. To je poenta košarke – igrati svih 40 minuta. Nekad i 45, ako je potrebno. Oni su to uradili bolje od nas na kraju - rekao je Šakota i dodao:

- Naravno, za nas je sama završnica turnira već veliki uspeh, a plasman u finale još veći. Ali kada izgubite na ovakav način, ne možete da budete srećni.

Plejmejker AEK-a Lukas Lekavičijus bio je u centru pažnje zbog šuta na kraju regularnog dela meča, ali se Šakota nije složio sa opaskom novinara po tom pitanju da je to greška.

- Kada igrate Fajnal-for, morate da budete spremni da koristite veći broj igrača u rotaciji. Nikada ne komentarišem poslednji šut, nikada u životu. Moraš da imaš hrabrosti da uzmeš poslednji šut“, rekao je bivši trener Crvene zvezde i poručio:

- Ako želite da komentarišem poslednju odbranu – imali smo tri poena prednosti, znali smo da igramo preuzimanje u odbrani i da možemo da napravimo faul, a ipak smo primili trojku. To boli, a ne taj poslednji šut.