Košarkaši atinskog AEK-a Atine plasirali su se na finalni turnir FIBA Lige šampiona pošto su u trećoj utakmici četvrtfinala pobedili Huventud kod kuće rezultatom 72:67 i tako stigli do ukupne pobede 2:1 u seriji.

Frank Bartli je predvodio AEK sa 16 poena, 15 je dao Rajkvan Grej, a 11 Greg Braun. Bivši košarkaš Partizana Džejms Naneli je meč okončao sa osam poena i po četiri skoka i asistencija.

Košarkaš Partizana na pozajmici u Huventudu Džabari Parker je sa 22 poena bio najefikasniji u španskom klubu. Riki Rubio je dao 17, a 12 Kameron Hant.

Učešće na Fajnal-foru u Badaloni ranije su obezbedili španska Unikaha i litvanski Ritas, dok su Tenerife savladale Galatasaraj i overile vizu.