Huan Manuel Serundolo blista na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Argentinski teniser je najpre u četvrtak šokirao Janika Sinera i pobedio ga iako je gubio sa 2:0 u setovima i 5:1 u trećem. Onda se Italijan suočio sa velikim fizičkim problemima, što je Serundolo iskoristio i prošao dalje.

Nije se na tome zaustavio pošto je u trećem kolu savladao Španca Martina Landalusea sa 3:2 u setovima i tako obezbedio plasman u osminu finala, a usput je ispisao istoriju na drugom grend slemu sezone.

Svaki set trajao je preko sat vremena, na kraju meč je završen posle šest sati i tri minuta i ostaće upisan kao treći najduži u istoriji Rolan Garosa! To je tek treći meč na ovom turniru koji je trajao preko šest sati.

Serundolo će se u narednom kolu sastati sa Italijanom Mateom Beretinijem i pokušaće da nastavi svoju bajku u Parizu.