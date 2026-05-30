Ovogodišnji Rolan Garos nam donosi brojne senzacije, iznenađenja, sjajne mečeve, a jedan od njih odigran je baš danas.

Naime, italijanski teniser, Mateo Beretini, odigrao je potpuno lud meč protiv Fransiska Komesane iz Argentine i slavio je rezultatom 3:2 (7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6).

Koliko je ovaj meč bio dinamičan, govori i to da se samo tokom četvrtog seta nije igralo na sedam dobijenih gemova, a u tri je bio taj-brejk.

Meč je trajao pet sati i 16 minuta, a Italijan je ipak slavio.

Neverovatan supertajbrejk je presudio, a tu se igralo na razliku.

Dve meč lopte je propustio Fransisko Komesana u odlučujućem gemu, ali, nije ih iskoristio, zato Beretini jeste, svoju petu i prošao u osminu finala pariskog grend slema.

Italijan će u osmini finala igrati protiv boljeg iz meča Huan Martin Serundolo - Martin Landaluse.