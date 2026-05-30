U prilično opširnom saopštenju koje je objavio klub posebno je istaknuto da je Slot Liverpulu u prvoj sezoni doneo titulu u Premijer ligi kao i da je dao veliki doprinos klubu.

Uz zahvalnost na profesionalnom radu, radnoj etici i dostojanstvu, iz Liverpula su posebno istakli način na koji je Slot vodio klub nakon tragedije u kojoj je, pred sam početak priprema, poginuo Diogo Žota.

-Saosećanje i humanost koju je pokazao u tim najtežim momentima, u vremeu tuge na najbolji način govore o tome kakav je on čovek - navedeno je.

Fabricio Romano je malo nakon što je klub potvrdio da je u potrazi za novim trenerom preneo prve Slotove reči:

-Imali smo neverovatno vreme u Liverpulu. Zahvlan sam na tome što smo uspeli da osvojimo titulu prošle sezone - preneo je Romano.

Slot će se sasvim sigurno u narednim danima oglasiti i opširnijim saopštenjem. U Engleskoj je tradicija da saopštenja trenera nakon otkaza prenese Udruženje profesionalnih trenera.