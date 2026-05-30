Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u Budimpešti u finalu Lige šampiona posle penala pobedili Arsenal rezultatom 4:3, a tokom 120 minuta bilo je 1:1
PSŽ je večerašnjim trijumfom drugi put postao šampion Evrope nakon prošlogodišnjeg trofeja.
Strelci za PSŽ u penal seriji bili su Gonzalo Ramoš, Dezire Due, Ašraf Hakimi, Lukas Peraldo, a Nuno Mendeš nije pogodio.
Za Arsenal su u penal seriji pogađali Viktor Đekereš, Deklan Rajs, Gabrijel Martineli, dok su Ebereči Eze i Gabrijel Magaljaeš bili neprecizni.
