Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u Budimpešti u finalu Lige šampiona posle penala pobedili Arsenal rezultatom 4:3, a tokom 120 minuta bilo je 1:1

PSŽ je večerašnjim trijumfom drugi put postao šampion Evrope nakon prošlogodišnjeg trofeja.



Strelci za PSŽ u penal seriji bili su Gonzalo Ramoš, Dezire Due, Ašraf Hakimi, Lukas Peraldo, a Nuno Mendeš nije pogodio.

Za Arsenal su u penal seriji pogađali Viktor Đekereš, Deklan Rajs, Gabrijel Martineli, dok su Ebereči Eze i Gabrijel Magaljaeš bili neprecizni.

