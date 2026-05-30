20.33 - Prošlogodišnja šampiona, Koko Gof, eliminisana je u trećem kolu. Bolja od nje bila je Anastasija Potapova sa 2:1 u setovima.

19.45 - Potpuno lud meč odigrali su Mateo Beretini i Fransisko Komesana. Italijan je slavio posle pet setova - 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6)

18.00 - Iva Jović izgubila u drami od Naomi Osake, pa ušla u raspravu sa sudijom.

16.15 - Beloruskinja Arina Sabalenka, preko Kastkine do osmine finala Rolan Garosa

14:30 - Iva Jović je ispala u trećem kolu. Američka teniserka srpskog porekla je posle velike borbe poražena od Japanke Naomi Osake sa 2:1.

14:28 - Nova senzacija na Rolan Garosu. Fransisko Serundolo je izgubio od malo poznatog Amerikanca Zakarija Svajde sa 3:2 u setovima.

14:07 - Italijanski teniser Flavio Koboli, plasirao se u četvrtfinale pošto je pobedio Amerikanca Lernera Tiena sa 3:0, po setovima 6:2, 6:2, 6:3. Dalje je prošla i Ruskinja Dijana Šnajder koja je bila bolja od Ukrajinke Aleksandre Olinjikove sa 7:5, 6:1. Ovaj meč je imao žestoku uvertiru, jer je Olijnjikova na konferenciji pre meča iznela brutalne optužbe na račun Šnajderove zbog učešća na jednom turniru u Rusiji, koji je okarakterisala rečima da je to "kao da igrate za naciste i Gestapo oficire koji su gradili Aušvic". Deluje da je to Šnajderovoj poslužilo kao dodatna motivacija, pa je lako izašla na kraj sa Ukrajinkom.

10:42 - Potpuni haos je nastao zbog Rafaela Hodara. Mladi Španac je optužen da je gurnuo devojčicu koja skuplja loptice.

09:39 - Prvi meč dana u muškoj konkurenciji je na programu od 11 časova, kada će snage odmeriti Fransisko Serundolo i Zakari Svajda, dok će se kod dama u istom terminu sastati Iva Jović i Naomi Osaka, odnosno Marija Sakari i Maja Čvalinska.

