U blizini stadiona Park prinčeva, policija je obuzdala gomilu od oko 1.000 navijača i uklonila barikade od bicikala, a oko 300 ljudi ostalo je na Aveniji Šanzelize, prenosi Figaro.

Policija u Parizu je uhapsila je devet osoba, a zaplenjene su 24 baklje i dva topovska udara, potvrdila je pariska policijska prefektura.

Neredi navijača su prijavljeni u Djepu, gde su se posle utakmice čuli topovski udari i zapaljene su kante za smeće.

U Klermon Feranu, na Trgu Žod, u samo centru grada izbili su sukobi između stotinak mladih navijača i policije.

Kako navodi Figaro pored policije na pariske ulice su raspoređeni i pripadnici elitne, visoko mobilne jedinice Republikanskog bezbednosnog tela (CRS).

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Budimpešti u finalu Lige šampiona posle penala pobedili Arsenal rezultatom 4:3, a tokom 120 minuta bilo je 1:1.