Menadžer Arsenala Mikel Arteta podelio je utiske posle finala Lige šampiona.

Njegov tim je poražen od Pari Sen Žermena posle penala (1:1, 4:3).

- U kaznenim prostorima, sa penalom koji je dosuđen protiv Moskere, onim koji nije dosuđen Maduekeu, a zatim i sa penalima, te razlike nisu išle u našu korist - kaže Arteta i dodaje:

- Ono što sam rekao igračima i stručnom štabu je da čak i milion puta da im se zahvalim, ne bi bilo dovoljno. To nije zato što smo osvojili Premijer ligu, nije zato što smo igrali finale Liga kupa i Lige šampiona. To je zbog radosti i trenutaka koje smo proživeli zajednog svakog dana i to je iznad svega.

Dotakao se tragičara Gabrijela, ali i Ezea, koji takođe nije bio precizan.

- Gabrijel je želeo da izvede peti penal. Obično bi penale izvodili Saka, Edegor i Haverc, to je sigurno, ali znali smo kad smo otišli u produžetke i na penale da će ih izvoditi drugi igrači. I dalje smo imali kvalitet, a na treninzima Eze ne promašuje nikad. Morate da uzmete jedan šut i nažalost nismo imali istu preciznost - kaže Arteta.