Janik Siner se potpuno slomio i nije uspeo da prođe u treće kolo Rolan Garosa...

Poznati trener Patrik Muratoglu je na dan meča najavio ovakav scenario. On je istakao da Sineru probleme jedino može da napravi vrućina, što se ubrzo i obistinilo.

Muratoglu nije iznenađen ovim ishodom jer uslovi nisu bili naklonjeni Sineru koji nije tolerantan na visoke temperature.

U momentu igranja ovog duela bilo je 32 stepena, što je nezapamćeno za prvu nedelju Rolan Garosa.

-Jutros sam objavio video u kojem kažem da je imao pravog protivnika na ovom turniru. Vremenski uslovi su bili potpuno neobični - rekao je Muratoglu za TNT Sports i dodao:

-Nikada nismo imali ovakve vrućine u prvoj nedelji Rolan Garosa. Znamo da je on igrač koji je veoma osetljiv na vremenske uslove. Kada sam video uslove, rekao sam da postoji stvarna opasnost za njega. Sve se može dogoditi na grend slem turniru, kao što znamo, vremenski uslovi su deo igre.

Nastavio je u istom ritmu.

-Srećom po njega, takvi ekstremni uslovi se ne dešavaju tako često. Dešava se, ali su to i dalje prilično retki slučajevi. Da li je to ograničenje? Da, to je ograničenje, ali svako ima svoje granice. On je izuzetan u skoro svakom pogledu. Mentalno, on je izuzetan, verovatno je jedan od dva najbrža igrača na turu. Dominira turom, ali ima jednu malu Ahilovu petu. To je njegova tolerancija na ekstremnu vrućinu i vlažnost - kaže nekadašnji trener Serene Vilijams.

Otkrio je i šta je "ubilo" Sinera.

-Imali smo kombinaciju oba. Klima je teška i vlažna, a u tim uslovima, igrači gube mnogo vode. Manje-više su osetljivi na to. On je veoma osetljiv. Moraće da pronađe rešenja, dominirao je na Turu i zaustavljen je isključivo zbog toga. To je užasno za njega - rekao je Muratoglu.