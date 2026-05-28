Teniska vest godine je eliminacija Janika Sinera u drugom kolu Rolan Garosa. Italijanski teniser je izgubio od Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima i na opšte iznenađenje završio takmičenje u ranoj fazi turnira.

Siner je bio prvi favorit za titulu, a njegovim ispadanjem je Novak Đoković ostao jedini teniser u žrebu koji je osvojio grend slem titulu!

U kosturu je bilo igrača koji su podizali trofej na najvećim turnirima, ali više ni njih nema na turniru. Ispali su Danil Medvedev, Stan Vavrinka i Marin Čilić, pa je tako srpski as ostao jedini koji zna kako se osvaja grend slem.

Tu su još Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Aleksandar Zverev i Mateo Beretini, koji su igrali finala, ali se nikada nisu okitili titulom.

Ostaje da se vidi može li Đoković da iskoristi ovu situaciju i dođe do 25. grend slem titule. Novak će u trećem kolu igrati protiv Žoaa Fonseke, a taj meč je na programu u petak.