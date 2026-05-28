Prema planu Evrolige, čak 17 timova imalo bi status stalnih članova, odnosno franšiza, dok bi još tri mesta ostala otvorena za dodatne klubove.

Upravo tu šansu vidi ABA liga, koja želi da jedan njen predstavnik dobije jedno od preostalih mesta u novom formatu evropske elite.

Prvi čovek Evrolige Ćus Bueno govorio je i o statusu Partizana i Crvene zvezde, klubova koji godinama predstavljaju važan deo takmičenja.

-Partizan i Crvena zvezda su dugo sa nama, jasno su pokazali da žele da budu deo ove porodice i svima je očigledno šta donose takmičenju. Mi definitivno želimo da ih imamo u ligi, ali oni moraju da prođu kroz proces.

Bueno je potom naglasio da će klubovi koji su godinama podržavali Evroligu imati posebne uslove prilikom dobijanja licence.

-Oni se nalaze među klubovima koji su nam pomogli da izgradimo ovo takmičenje. Zbog toga, svi klubovi koji su bili uz nas imaće ozbiljan popust na sam proces dobijanja licence, u poređenju sa nekim novim projektima koji dolaze izvan Evrolige, a takođe žele da kupe status franšize - zaključio je Bueno.