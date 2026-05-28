Iako se prijavio za NBA draft 2026. godine i učestvovao na predraft procesu, Andrej je odlučio da povuče svoju kandidaturu i vrati se na Univerzitet Ilinois, gde će odigrati još jednu sezonu u NCAA ligi.

Ova odluka nije iznenadila sve koji prate njegov razvoj, pošto je tokom NBA Draft Kombajna više puta naglašavao koliko veruje u projekat Ilinoisa i mogućnost da naredne godine sa ekipom napadne plasman na završni turnir NCAA šampionata.

- To je cilj – da se vratimo na Fajnal for, a zatim da napadnemo nacionalnu titulu. Ono što imamo u Ilinoisu je zaista posebno i samo moram da donesem pravu odluku - rekao je Stojaković tokom nedelje održavanja Kombajna.

Stojaković je iza sebe ostavio solidnu sezonu u dresu Ilinoisa, gde je nakon dolaska sa Kalifornije prosečno beležio 13,5 poena, 3,2 skoka i 4,5 asistencija po utakmici. Pokazao je da može da igra na više pozicija u spoljnoj liniji, ali je jasno da postoji prostor za dodatni napredak, pre svega kada je reč o šutu za tri poena.

Upravo zbog toga mnogi američki analitičari smatraju da će mu još jedna godina na koledžu pomoći da dodatno podigne vrednost pred NBA draft 2027. godine. U većini projekcija za ovogodišnji draft nalazio se u drugoj rundi, dok bi ozbiljan iskorak naredne sezone mogao da ga približi i izboru među prvih 30 pikova.

- Još jedna godina dokazivanja onoga što mogu da uradim, pa da se vratim još spremniji naredne godine ukoliko odlučim da izađem na draft. Ove sezone sam pokazao da mogu da se prilagodim drugačijoj ulozi i da ostavim uticaj na igru čak i kada lopta nije stalno u mojim rukama, kao što sam navikao - rekao je Stojaković.

Čeka se i odluka za koju reprezentaciju će igrati... Srbija i Grčka čekaju da prelomi...