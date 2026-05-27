Povodom primedbi KK Partizan, koje su počele zahtevom za zamenu licenciranih igrača, a potom i pitanjem zbog čega je Crvenoj zvezdi dozvoljeno da pred početak turnira promeni trenera - pa ekipu umesto smenjenog Saše Obradovića vodi Milan Tomić - kako prenosi Mozzart Sport, iz izvora bliskih Košarkaškoj ligi Srbije nezvanično je objašnjeno zbog čega status igrača nije isti kao status članova stručnog štaba kada su u pitanju licencni spiskovi.

Prema propozicijama i pravilnicima takmičenja, rokovi i zabrane naknadnih izmena odnose se isključivo na igrače, odnosno registrovane takmičare.

Sa druge strane, treneri, pomoćni treneri, službeni predstavnici i ostali članovi stručnog štaba vode se kao službena lica, a ne kao takmičari. Zbog toga pravila lige omogućavaju klubovima da tokom sezone menjaju trenere i ostalo osoblje bez ograničenja u broju promena, pod uslovom da budu ispunjeni administrativni zahtevi. To podrazumeva posedovanje odgovarajuće licence, poštovanje dozvoljenog broja prijavljenih lica i uplatu propisane takse za izdavanje trenerske licence.

Čitava situacija počela je kada je Partizan zatražio mogućnost zamene dvojice licenciranih stranaca zbog problema sa povredama. Crno-beli su želeli da umesto povređenih Šejka Miltona i Nika Kalatesa registruju druge igrače. Milton sigurno neće nastupati, dok je Kalates i dalje pod znakom pitanja. Liga je taj zahtev odbila, nakon čega je Partizan postavio pitanje kako je onda Zvezda mogla da promeni trenera.