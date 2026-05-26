Kako saznaje Mozzart Sport, rukovodstvo lige je u odgovoru istaklo da se propozicije i pravila takmičenja ne mogu menjati neposredno pred početak završnog turnira.

Podsećamo, crno-beli su u ponedeljak poslali zahtev ligi da se promene dva igarča Šejka Mitona i Nika Kalatesa, zbog problema sa povredama.

Prema toj odluci, Partizan će na predstojećem F4 morati da nastupe isključivo sa igračima koji su prvobitno registrovani za ovo takmičenje.

Kada su stranci u pitanju, to su Karlik Džons, Šejk Milton, Nik Kalates i Bruno Fernando.

Mozzart sport dodaje da je Šejk Milton gotovo izvesno otpisan, dok je status povređenog Nika Kalatesa i dalje neizvestan.

Da podsetimo, ovo je sastav Partizana za KLS, koji je prijavio 29. aprila: Karlik Džons, Arijan Lakić, Nik Kalates, Žofri Lovernj, Bruno Fernando, Uroš Mijailović, Šejk Milton, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Nikola Đurović.

Partizan u polufinalu igra protiv FMP 29. maja u Čariu, dok se Crvena zvezda sastaje sa Spartakom iz Subotice.