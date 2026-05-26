„Dobio sam ponude“, rekao je Jonas u emisiji „PIKENROLAS“ na portalu 15min. „Bilo je razgovora sa jednim timom, drugim timom i litvanskim klubom. Razgovori traju i donosimo odluke. Ali poslednju reč ima Denver.“

Iskusni centar je dodao:

„Pre svega zavisi od toga da li će me trejdovati, zadržati ili nešto treće. To je njihova odluka. Mislim da je trenutno veće pitanje šta će uraditi sa kompletnim rosterom: ko ostaje, a ko odlazi. Koliko razumem, samo je Nikola Jokić nedodirljiv, dok svi ostali mogu biti zamenjeni.“

Njegova situacija i dalje zavisi od kluba iz Kolorada, koji ima opciju ugovora vrednu 10 miliona dolara za narednu sezonu.

„Mislim da će sve biti jasno tokom prve nedelje jula, možda čak i ranije“, dodao je Valančunas.

Ako Nagetsi odluče da ga otpuste pre 8. jula, litvanski centar imao bi pravo na dva miliona dolara odštete.

„Želim da igram, da uživam i da pobeđujem. Mogu sve. Moje srce je u košarci, a ne u određenom gradu ili timu. Videćemo koja situacija mi daje najbolju šansu za pobede. Želim negde da se popnem na pobedničko postolje.“