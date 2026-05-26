Na hipodromu u Subotici u nedelju je održan drugi trkački dan. Svoje adute imala je i štala Drim Kečer, koja je u vlasništvu najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića. Ipak, as Denvera nije imao razloga za zadovoljstvo, naprotiv.

U trci "Saulić MM" d.o.o.-Subotica, Jokićev Aragorn zauzeo je tek osmo mesto. Pobedilo je grlo Fani, za čijim sulkama je bio Milan Tasić.

U glavnom nadmetanju "Masterplast"-Subotica, Nikola je polagao nade u Katulja Džeta, ali je on podbacio i trku završio na šestom mestu. Trijumfovao je Igor de Vri sa vozačem Borisom Kečenovićem. On je distancu od 2.150 metara pretrčao u vremenu 1:15,8 prosečno po kilometru.

I Aragorna i Katulja Džeta vozio je Vladimir Pribić koji i trenira Jokićeve konje u Srbiji.

Katuljo Džet je najveća uzdanica Nikole Jokića, makar kada je reč o hipodromima u našoj zemlji. Reč je grlu koje ima osam godina i italijanskog je porekla, potomak je slavnog pastuva Maharadže. Od ove sezone po prvi put trči u Srbiji, a tokom karijere pobede je beležio na trkalištima u Švedskoj, Italiji, pa se očekivalo i da u Subotici lako trijumfuje. Međutim, očito da se još nije adaptirao na ovadašnje uslove.