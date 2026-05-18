Kako javlja Benet Durando iz "Denver Posta", Jonas Valančijunas napustiće Denver Nagetse.

- Praktično je gotova stvar da Valančunas neće biti u Denveru sledeće sezone - navodi Durando.

Takođe, izvesno je da će se litvanski centar vratiti Evropu.

Nagetsi navodno žele da smanje troškove tokom leta, a upravo bi iskusni Litvanac mogao da bude jedna od prvih "žrtava" tih rezova. Valančunas ima negarantovani ugovor vredan 10 miliona dolara, od čega je Denver već pristao da mu isplati dva miliona.

Prema pisanju američkih medija, postoji nekoliko opcija za rastanak – trejd, otpuštanje ili takozvani "waive and stretch", kojim bi Denver rasporedio finansijski teret na više sezona.

Istovremeno, sve je više zainteresovanih klubova iz Evrope.

Prema informacijama BasketNewsa, među glavnim kandidatima za njegov potpis nalazi se Žalgiris, klub iz njegove domovine.

Navodno je litvanski gigant već poslao ozbiljnu ponudu – dvogodišnji ugovor vredan najmanje dva miliona evra po sezoni.

Prošle sezone Litvanac je bio rezervni centar iza Nikole Jokića i u NBA ligi prosečno beležio 8,7 poena i 5,1 skok za 13,4 minuta po utakmici.