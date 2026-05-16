NBA liga će u nedelju neposredno uoči početka finalne serije Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija, saopštiti ime najkorisnijeg igrača (MVP) za sezonu 2025/26. Ime najboljeg u najjačoj ligi biće proglašeno u emisiji koja će biti emitovana na "Amazon Prime Video".

U najužem krugu kandidata nalaze se Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama. Jokić iza sebe ima još jednu sjajnu sezonu, ali sve teže dolazi u prvi plan u ovoj konkurenciji, pa se u američkim medijima sve češće pominje da bi mogao da ostane bez četvrtog MVP priznanja.

Prema rasporedu koji je NBA odabrala, dobitnik će biti poznat u nedelju oko 01.30 sati po srednjoevropskom vremenu, a zanimljivo je da se objava gotovo poklapa sa prošlogodišnjim terminom kada je priznanje uručeno Šeju Gildžes-Aleksanderu.

Ukoliko bi došao do svog drugog MVP trofeja, Gildžes-Aleksander bi potvrdio status jednog od lidera nove generacije NBA, dok bi Vembanjama u slučaju pobede postao prvi Francuz sa ovim priznanjem. Sa druge strane, Jokić bi eventualnim četvrtim MVP-jem ušao u još uži krug najvećih u istoriji, rame uz rame sa imenima poput Lebrona Džejmsa i Vilt Čemberlena, dok bi ispred ostali samo Bil Rasel, Majkl Džordan i Karim Abdul-Džabar.