Siner je u polufinalu pobedio Danila Medvedeva - 6:2, 5:7, 6:4.

Meč je počeo u petak, da bi onda pri vođstvu Italijana od 4:2 u setu odluke prekinut zbog kiše i to na insistiranje prvog reketa sveta.

Nastavio je Siner impresivan niz na mastersima, premda se suočavao sa brojnim probleima. Imao je grčeve, povraćao je, a i Danil je bio veoma raspoložen.

Prvi set protekao je u dominaciji domaćeg tenisera. Ekspresno je poveo 4:0 i lako došao do seta. U nastavku drama.

Medvedev je prvi napravio brejk, poveo 3:0, ali je Janik uzvratio. Ipak, Rus u završnici seta ponovo dolazi do brejka i meč uvodi u odlučujući set.

Rano je Siner napravio brejk, da bi onda usledio pomenuti prekid. Ipak, kada se meč nastavio nije bilo mnogo uzbuđenja. Uspeo je Danil na svoj servis da spasi dve meč lopte, ali je u narednom gemu Siner potvrdio plasman u finale.

Rival u meču za trofej biće mu Kasper Rud.