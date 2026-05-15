Rud je u polufinalu deklasirao domaćeg predstavnika Lučijana Darderija sa 6:1, 6:1 posle tek nešto više od jednog sata igre.

Ovaj meč je bio jednosmerna ulica, a Darderiju nije pomogao ni prekid zbog kiše u prvom setu.

Na početku duela videli smo razmenu brejkova, da bi Rud preuzeo potpunu kontrolu i lako stekao vođstvo.

Tamo gde je stao u prvom, Kasper je nastavio u drugom setu. Poveo je ekspresno sa 4:0 i rutinski posao priveo kraju.

Rud će u finalu igrati protiv pobednika meča Janik Siner - Danil Medvedev.