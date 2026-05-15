Nojer (40) je od 2011. godine član Bajerna, a sa klubom iz Minhena osvojio je dve Lige šampiona i 13 titula prvaka Nemačke, pored toga odigrao je 597 utakmica.

- Razmislio sam o ovoj odluci i sada sam veoma srećan. Ovde je sve kako treba, sa ovim timom možemo da pobedimo svakoga. Uživam da dolazim na trening svaki dan i radim najbolje što mogu. Držimo se zajedno u našem golmanskom timun i pokušavamo da pomažemo jedni drugima - rekao je Nojer.



Urlih (37) je od 2015. godine član Bajerna, uz jednu sezonu prekida kada je bio u Hamburgu tokom 2020/21.

- Stvarno sam oduševljen, osećam se odlično, još uvek sam veoma zainteresovan za fudbal. Jednostavno sam zavoleo Bajern. Imamo fantastičan tim sa sjajnim trenerskim štabom. Zabavno je svaki dan, ne samo u našem golmanskom timu. Divno je videti kako se sve razvija - izjavio je Urlih.

Bajern je ranije osvojio titulu šampiona Nemačke, a 23. maja će igrati u finalu Kupa protiv Štutgarta.