U emisiji grčke Gazete analizirani su razlozi neuspeha Panathinaikosa da se plasira na Fajnal-for.

Oglasio se i bivši igrač Zelenih, ali i Partizana, Joanis Papapetru i govorio o tome kako se Ergin Ataman ponaša prema svojim igračima van terena.

- Ljudi, on to nikada nije imao ni sa kim. To je jednostavno način na koji upravlja situacijom i želi da vodi ekipu. Bez obzira na to da li si njegov omiljeni igrač ili neko koga uopšte ne koristi, ako ga sretneš van terena, na ulici ili trotoaru, njegova politika je da te čak ni ne pozdravi, jer ste saradnici. On nema lične odnose - rekao je Papapetru.

Grčki košarkaš, koji se minulog leta povukao iz aktivnog igranja košarke, proveo je dve sezone uz Atamana u Panatinaikosu, a bio je i deo tima koji je 2024. osvojio titulu u Evroligi.