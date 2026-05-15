U četvrtak uveče pojavila se vest da je FIFA suspendovala Crvenu zvezdu, tačnije, da joj je zabranila da registruje nova pojačanja.

Sada je stigla reakcija crveno-belih koju prenosimo...

-Po finalnom obračunu dodatne naknade za retransfer Osmana Bukarija iz FK Crvena zvezda, obaveza prema FK Gent dospela je u subotu, 9. maja, te je plaćena u celosti prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedeljak, 11. maja. Ne uzimajući u obzir da je dospeće bilo neradnog dana, FIFA je upisala suspenziju koja je momentalno ukinuta i koja će kao takva biti evidentirana na sajtu FIFA najkasnije do ponedeljka, 18. maja, imajući u vidu proceduralne rokove FIFA.